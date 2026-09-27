Teksas İnegöl tarafından yapılan paylaşımda, Bursaspor ile Özer Matlı arasındaki ilişkiye vurgu yapılarak, “Kim Bursaspor'umuzun 1 adım yanındaysa biz onbinlerle yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in daha önce Özer Matlı hakkında yaptığı değerlendirmeye yer verildi.

Teksas İnegöl, Enes Çelik’in, “3 yıldır Bursaspor'un ana sponsoru olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Özer Matlı'ya gönül yakınlığı duymamızı kimse engelleyemez. Kusura bakmayın...” sözlerini paylaşarak Matlı’ya yönelik desteğini yineledi.

Teksas İnegöl paylaşımını, “Unutmayın, Bursa artık eski Bursa olmayacak!” ifadeleriyle tamamladı.

Bu açıklamayla birlikte Teksas İnegöl, BTSO seçimleri öncesinde Özer Matlı’dan yana tavır ortaya koyan taraftar grupları arasında yer aldı.