Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK ve KUDAKA ortaklığıyla kampüs içerisinde hayata geçirilen Millî Teknoloji Atölyesinde inşaat hız kesmeden sürüyor. Yaklaşık 550 metrekarelik kapalı alana sahip olacak bu bina, faaliyete geçtiğinde araştırmacıların ve öğrencilerin fikirlerini somut projelere ve ürünlere dönüştürebileceği kapsamlı bir uygulama alanı sunacak.

Temeli geçtiğimiz mayıs ayında atılan tesisin, çok yakında gençlerin hizmetine açılması planlanıyor. Atölye; lise öğrencilerinden akademisyenlere, üniversiteli gençlerden doktora araştırmacılarına kadar çok geniş bir yelpazedeki proje geliştiricilerine hitap edecek.

Fikirden ürüne uzanan kapsamlı altyapı

Millî Teknoloji Atölyesinin sadece bir mekân değil, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerini uçtan uca destekleyen entegre bir merkez olarak planlandığına dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu yatırımın üniversitenin yenilikçi araştırma vizyonuyla tam uyum içinde olduğunu vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaları teknolojiye ve toplumsal faydaya tahvil etme gayesinde olduklarını belirterek, atölyenin bu vizyonun sahadaki en somut örneklerinden biri olacağının altını çizdi.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacımüftüoğlu, "Millî Teknoloji Atölyemizin inşasında sona yaklaştık. Temelini attığımız bu merkezin kısa zaman içinde araştırmacılarımız ve gençlerimizle buluşacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Burada sadece teknolojiden bahsedilmeyecek; fikirler olgunlaşacak, projeler tasarlanacak, prototipler üretilecek ve gençler hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacak" ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin teknoloji ekosistemine güçlü bir katkı

Yeni atölyenin, Atatürk Üniversitesinin köklü akademik kadrosu ve araştırma altyapısı ile gençlerin üretkenliğini bir araya getireceğini belirten Hacımüftüoğlu, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda edinilen tecrübenin bu tesis sayesinde çok daha ileriye taşınacağını kaydetti.

Hacımüftüoğlu, projeye emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Atatürk Üniversitesi olarak temel gayemiz, gençlerimizin sadece bilgi edinmesi değil, bu bilgiyi üretime ve teknolojiye çevirebilmesidir. Millî Teknoloji Atölyesi de tam olarak bu amaca hizmet edecek. Akademisyenlerimizin yol göstericiliği, üniversitemizin bilimsel birikimi ve gençlerimizin üretim şevki aynı çatıda buluşacak. Buradan doğacak her projenin şehrimize, ülkemize ve millî teknoloji hamlesine değer katmasını ümit ediyoruz."