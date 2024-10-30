Gram altın 3.150,11 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.195,94 TL seviyesinde. Gram altındaki bu artış %0,19 oranında gerçekleşirken, fiyat 5,91 TL yükseldi.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da benzer şekilde artış gösteriyor. Ons altın 2.788,20 dolardan alınırken, 2.788,50 dolardan satılıyor.
Kapalıçarşı’da 22 ayar altın 2.878,81 TL’den alınıp 3.041,85 TL’den satılırken, 14 ayar altın ise 1.712,80 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 5.160 TL’den, eski çeyrek altın 5.106 TL’den alıcı bulurken, yarım altın 10.288 TL, tam altın ise 20.577 TL fiyatıyla işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ