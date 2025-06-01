Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Soner A.(30) ve arkadaşı İ.A., karşıdaki Taha A.(18), Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.(20) ile Salih A.(20) arasında kavga çıktı. Kavgada Soner A. elindeki bıçakla Taha A.'yı bıçakla yaraladı. Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.(20) ile Salih A.(20) ise darp sonucu yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.