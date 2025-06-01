Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ücretli fal bakımı ve reklamını yasaklayan düzenlemeler kapsamında, para karşılığı tarot falı hizmeti sunan bir kişiye 863 bin TL para cezası verdi. Kurulun son toplantısında ise 7 sözde medyumun sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ticari faaliyet yürüten sözde medyum ve falcıların, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde "Kısmetiniz açılsın, aşk kapınıza gelsin; Gideni geri getiren, sevgiliyi bağlayan, kısmet açan özel karışımlı iksir sizler için özel olarak hazırlanıyor" gibi reklamlar yaptıkları tespit edildi.

7 medyumun sosyal medya hesaplarını engelleyen Ticaret Bakanlığı, “Medyum Kaan Soyluhan” adıyla internette reklam yaparak para karşılığı tarot gibi fallar bakan Emrah Akyüz’e 863 bin 580 TL idari para cezası verdi.

Kürtaj reklamları da kapsamda

Kurulun bir diğer kararında ise, Google arama motorunda 'ücretli sponsorlu reklam' yayımlayan Antalya'daki bir kürtaj kliniğine ceza kesildi.

Kliniğin verdiği reklamda "İşlem süresi oldukça kısadır. 5-10 dakika sürer. Kürtaj işleminden sonra hasta 30 dakikalık bir istirahatin ardından günlük hayatına dönebilir" gibi özendirici ifadeler kullandığı tespit edildi. Kurul, inceleme konusu tanıtımlar ile sunulan hizmetlere yönelik talep oluşturulduğu ve sağlık alanında çalışan şahsın faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların sağlık mevzuatında izin verilen bilgilendirme sınırını aşarak reklam niteliğinde olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Kurul, bu nedenlerle klinik sahibine 550 bin 59 TL tutarında idari para cezası verilmesine hükmetti.