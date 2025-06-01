BURSA (İGFA)- Bursa Osmangazi’de yaşayan araştırmacı ve siber güvenlik uzmanı Mehmet Gedik, 2006’dan bu yana sürdürdüğü çalışmalarını 2020’de yazılım geliştirmeye taşıdı.

Türkiye’nin 81 ilini kapsayan bir deprem erken uyarı sistemi geliştiren Gedik, özel sensörlerle depremi önceden tespit ederek 250 km çapındaki bölgelerde yaşayanlara uyarı göndermeyi amaçlarken, bu sistem, deprem öncesi güvenli alanlara ulaşımı sağlayarak can kayıplarını en aza indirmeyi hedefledi.

“ACİL BİLDİRİ” İLE YENİ NESİL GÜVENLİK

Mehmet Gedik’in geliştirdiği “Acil Bildiri” mobil uygulaması, Kandilli Rasathanesi verileriyle entegre çalışarak anlık deprem bildirimleri sunuyor.

Harita destekli sistem, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü gösterirken, cihaz sensörleriyle sarsıntı öncesi erken uyarı sağlıyor.

Uygulama, aile konum takibi, tek tuşla acil yardım çağrısı, sesli enkaz tespiti, kayıp ilanı, aranan suçlular hakkında bilgi ve 4 günlük hava durumu tahmini gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Acil Bildiri, afet anlarında iletişimi kolaylaştırırken, aile üyelerinin konumunu anlık gösteren sistemin tek dokunuşla kayıtlı kişilere bildirim gönderdiği, ses sinyalleriyle enkaz altındaki bireyleri tespit etme özelliği, arama-kurtarma çalışmalarını hızlandırmayı hedeflediği ve emniyet verileriyle aranan suçlular hakkında uyarılar sunarak güvenliği arttırdığı kaydedildi.