Türkiye’de milyonlarca emekli, memur ve ücretli çalışan, temmuz ayında netleşecek 6 aylık enflasyon verilerini merakla bekliyor. Bu veriler, maaş zamlarını belirleyeceği gibi, pek çok harcama kalemindeki fiyat artışları için de temel olacak.

Ayrıca TÜİK’in açıklayacağı yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), akaryakıttaki ÖTV artış oranına doğrudan etki edecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, yüzde 13 civarında olması beklenen ÜFE verisi sonrasında benzine 1,87 TL, motorine 1,75 TL ve LPG’ye ise 80 kuruş ÖTV zammı gelmesi öngörülüyor.

3 Temmuz'da belli olacak

Maaşların ve hizmet bedellerinin fiyatlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 tarihinde kesinlik kazanacak.