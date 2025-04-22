Gittiğiniz her yerde herkesin görünüşünüzle ilgili yorum yapıyor olması pek de iç açıcı bir şey olmasa gerek. Ve kesinlikle düşüncesizce konuşan, söylediklerinin incitici ya da ayıp olabileceğine dikkat etmeyen birkaç kişiye rastlarsınız. Bu yorumları ciddiye almamaya çalışın ancak aralarından hangilerini ciddiye alacağınızı da bilin. Örneğin size “pırıl pırıl parlıyorsun” dedikleri zaman, onlara inanın. Gerçekten pırıl pırılsınız! Bu durumdan faydalanın. Kalabalık bir toplu taşıma aracında size yer verirlerse oturun!

30 Haftalık Bebek Boyutu

30 haftalık gebelikte bebek bir acur kadar olur. Boyu 40 cm, ağırlığıysa 1.3 kg’dır. 30 haftalık bebeğiniz bundan sonra her hafta 220 gr. almaya ve 1.2 cm büyümeye devam eder.

30 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

30 haftalık gebelik kişinin 6 ay 2 haftalık hamile olduğu anlamına gelmektedir. Sadece 10 hafta kaldı.

30 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin 30. haftasında, rüyalarınız daha da garipleşiyor olabilir. Uyuyabiliyorsanız tabii. Bu hormon veya endişe sebebiyle olabilir. Bu yüzden daha rahat dinlenmenize yardımcı olmak için hazırlık çalışmaları yapmayı düşünün. Mesela; Hastaneye gitmenizin ne kadar sürdüğünü görmek için bir deneme sürüşü yapın. O zaman belki arabanızda doğum yapma konusunda kâbus görmeyi bırakabilirsiniz. 30 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Mide ekşimesi: Eğer yanma hissediyorsanız, hangi yiyeceklerin buna sebep olabileceğine dikkat edin. (Genellikle yağlı, baharatlı veya asitli yiyecekler) Bunları özellikle yatmadan önce tüketmekten kaçının. Malum 30. haftada uyumak oldukça zorlaştı.

Uyurken zorluk çekmek: Dönüp duruyorsunuz çünkü rahat edemiyorsunuz ve zihniniz size oyunlar oynuyor. Bu kısır döngü başka bir soruna yol açıyor; bitkinlik.

Vücutta oluşan şişkinlik: Biraz şişkinlik beklenmektedir ve genellikle ayaklarınızı yukarıda tutarsanız geçer. Sadece ani veya şiddetli şişkinliğin bir problemin belirtisi olabileceğini unutmayın.

Genel rahatsızlık: Kocaman karnınız sağ olsun, sırtınız, kalçanız ve ayaklarınız ağrıyor.

Nefes darlığı: Akciğerleriniz iyice sıkışmaya başladı, değil mi? Bebeğiniz hala akciğerinize baskı yapıyor ama yakında bu baskı biraz hafifleyecek. Bu gerçekleştiğinde derin bir nefes alabileceksiniz.

30 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

30 haftalık gebelik sırasında hamile karnınızın zaman zaman oldukça sert ve sıkı olduğunu fark edebilirsiniz. Evet, 30.haftada hamile Braxton Hicks kasılmaları oldukça yaygındır. Braxton Hicks egzersiz veya seks sonrası ya da yorgun veya susuz kaldığınızda ortaya çıkma eğilimindedir. Bu kasılmalara yakalanırsanız, oturun ya da yan yatın. Rahatlayın ve biraz su için. Eğer kasılmalar durmazsa veya bir saatte dört veya daha fazla varsa, doktorunuzu arayın. Erken doğum habercisi olabilir.

30. haftada kilo alımı yaklaşık 9 ila 12 arasında olmalıdır. Ancak ikizlere hamile iseniz bu miktar 12 ila 18 kg arasında olmalıdır. Fundal yükseklik yaklaşık 28 ila 32 santimetre arasında olmalıdır.

Kilo alımı konusunda endişeli misiniz? Endişelenmeyin, aldığınız fazla kilolar bebeği emzirmenize yardım edecektir. Kilo almanız dokuz ay sürdü ve bu kiloları vermek en azından o kadar uzun sürecek. Ancak gözünüzü tartıdan ayırmayın çünkü ani veya şiddetli kilo alımı preeklampsi denilen ciddi bir gebelik komplikasyonunun belirtisi olabilir. Bu nedenle böyle bir durumda doktorunuza danışınız.

30 haftalık gebelikte bebeğin pozisyonu dik durumdadır. Fetüsünüz amniyotik sıvı içerisinde rahatça yüzüyor. İçerisi sıkışık gibi gözükse de hâlâ oldukça fazla hareket alanı var. Önümüzdeki haftalarda karnınız büyümeye devam edecek hatta göğüs kafesinizi bile geçecek. Doğum yaklaştıkça bebeğiniz içeride birazcık sıkışmaya başlayacaktır.

30 Haftalık Gebelik Görüntüsü

30 haftalık hamilelik esnasında bebeğiniz artık parmağınızı tutacak kadar güçlü! Eğer sorunsuz bir hamileliğiniz varsa, muhtemelen 30 haftalık hamilelikte ultrasona girmeyeceksiniz. Ancak, bebeğin neyin peşinde olduğunu merak ediyorsanız, işte bulacağınız şey şu: 30 haftalık fetüsünüzün derisi pürüzsüzleşiyor ancak beyni kırışıyor.

İkizlere mi hamilesiniz? Şimdiye dek ikizleriniz muhtemelen diğer bebeklerle aynı oranda büyüyor. Fakat bazen 30 ile 32 hafta arasında bir yavaşlama söz konusu olabilir.

30 haftalık ikiz gebelik sırasında doktorunuz bebeklerinizden alınması için biyofiziksel bir profil isteyebilir. Bu, 30 haftalık bir ultrason ve NST birleşimidir. NST testinde kasılmalarınızı, bebeklerin kalp atışlarını algılamak ve ölçmek için karnınıza bir sensör yerleştirilmiş olacaktır. Test, bebeğin kalp atış hızının hareket ederken nasıl tepki verdiğini kontrol etmek için tasarlanmıştır. NST ve ultrasonda her şey yolunda görünüyorsa, doktorunuz bir sorun olmadığını görecektir.

Gebeliğin 30. Haftasında Yapılacaklar

30 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

32 haftalık doğum öncesi kontrolünüz için gerekli randevuları alın

Evi bebeğin gelişi için hazırlarken yardım alın

Hastaneye deneme sürüşleri yapın