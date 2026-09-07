İkinci Polonya Cumhuriyeti dönemine ait olduğu ifade edilen 5 zlotilik gümüş madeni para, gerçekleştirilen açık artırmada 45 bin dolara (2 milyon 178 bin liraya) satıldı.

Günümüzde oldukça nadir bulunan bu paranın yüksek değeri; koruma durumuna, basım özelliklerine ve piyasadaki azlığına dayanıyor.

2 MİLYON 178 BİN LİRAYA SATILDI

1928-1932 seneleri arasında basılan söz konusu madeni paranın arka yüzünde sağa doğru yürüyen Antik Yunan zafer tanrıçası Nike ile "Rzeczpospolita Polska" yazısı bulunuyor. Ön yüzünde taçlı Polonya kartalı, basım yılı ve "5 zloty" ibaresi bulunurken, kenar kısmında Latince "Salus rei publicae suprema lex" (Devletin refahı en yüksek kanundur) ifadesi kazılı halde yer alıyor.

GÜNÜMÜZE AZ SAYIDA ULAŞTI

Basıldığı dönemde içerdiği gümüşün piyasa değeri yüksek olduğu için üretilen miktarın büyük bir kısmı eritildi. Günümüze ulaşan sınırlı sayıdaki örneğin değeri ise kondisyonuna ve basım farklılıklarına göre belirleniyor.

BENZER ÖRNEĞİ 30 BİN DOLARA SATILDI

Müzayedede 45 bin dolara satışa koyulan 1928 basımı paranın, yüksek kabartma detayları, kenar diş yapısı ve neredeyse kusursuz durumuyla öne çıktığı belirtildi. Benzer nitelikteki bir başka örneğin ise daha önce 30 bin dolara satıldığının altı çizildi.