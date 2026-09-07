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Goller: Sylla (dk. 20) (Manisa FK), Iheanacho (dk. 27 ve dk. 90+2) (Bursaspor)

90+2. dakikada sağ kanattan Saranic’in ortaladığı topu altıpas içerisinde Vedat sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Iheanacho’nun kale çizgisi önünde dokunduğu top filelere gitti. 1-2

dakikada Manisa FK savunmasından gönderilen uzun topun ardından Zeki’nin ıskaladığı topa Vargas, kaleci Kerem ile Zeki arasından ceza sahası ön çizgisi üzerinden sol çaprazdan kafayı vurdu, top yan direğin dibinden auta çıktı.

dakikada Sylla’nın tek pasının ardından penaltı noktası üzerinde kaleci Kerem ile karşı karşıya kalan Anziani sağ ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

dakikada Zeki’nin geri pasında topu kontrol eden kaleci Kerem, çalım atmaya çalışırken Sylla araya girerek topu kaptı ve boş kaleye topu gönderdi. 1-0

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