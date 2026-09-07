Yeni uygulama özellikle finansmana ihtiyaç duyduğu halde vergi ya da SGK borcu nedeniyle kredi kullanmakta zorlanan küçük işletmeler açısından öne çıkıyor. Ancak borcu bulunan her esnafın aynı şartlarla kredi kullanacağı anlamına gelmiyor.

Borcu Olan Esnaf da Kredi Kullanabilecek

Yeni sistemle birlikte vergi ve SGK borcu bulunan esnaf için kredi kullanımında iki farklı seçenek ortaya çıktı. Esnaf isterse kullanılacak kredi kapsamında belirli bir tutarın kamu borcunun kapatılmasında kullanılmasını tercih edebiliyor. Böylece kredi sürecinde borcun kapatılması da mümkün hale geliyor. Diğer seçenekte ise borcun kapatılması yerine farklı faiz indirimi oranları üzerinden kredi kullanılması gündeme geliyor.

Kredi Kullanırken Borç İçin Kesinti Gerçekleşecek

Vergi veya SGK borcu bulunan esnafın kredi kullanması halinde borcun tamamının eline geçeceği düşünülmemeli. Borç kapatma seçeneğini tercih edenlerde, kredi kapsamında belirlenen tutarın bir bölümü doğrudan ilgili kurumlara aktarılabiliyor. Bu uygulamanın amacı, esnafın hem finansmana ulaşmasını hem de kamu borcunun bir bölümünü kapatabilmesini sağlamak. Ancak borca aktarılabilecek tutar için belirli sınırlar bulunuyor.

300 Bin Liralık Sınır Dikkat Çekiyor

Borç kapatma yönteminde bankanın vergi veya SGK borçları için aktarabileceği toplam tutar bir yıl içinde 300 bin lirayı geçemiyor. Bu nedenle yüksek miktarda vergi veya SGK borcu bulunan esnafın, söz konusu uygulamanın borcun tamamını otomatik olarak kapatacağı düşüncesine kapılmaması gerekiyor. Kalan borç için ise mevcut ödeme veya yapılandırma seçeneklerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

Borcunu Kapatmak İstemeyen Esnaf İçin de Seçenek Var

Yeni uygulamanın dikkat çeken taraflarından biri de borcunu kredi kullanırken kapatmak istemeyen esnafa farklı bir yol sunulması. Bu durumda kredi tamamen devre dışı bırakılmıyor. Ancak uygulanacak faiz indirimi oranı değişiyor. Normal şartlarda daha yüksek faiz indirimi uygulanırken, vergi veya SGK borcu bulunan ve borcunu kredi üzerinden kapatmayan esnaf için indirim oranı daha düşük uygulanıyor. Bu da kredi kullanacak kişinin toplam geri ödeme tutarını başvuru öncesinde mutlaka hesaplamasını önemli hale getiriyor.

Kredi Limitleri de Yükseltilmişti

Esnaf ve sanatkârların kullanabildiği Hazine faiz destekli kredilerde limitler de 2026 yılı içinde artırılmıştı. İşletme kredilerinde üst limit 1,5 milyon TL, yatırım kredilerinde ise 3,5 milyon TL seviyesine çıkarıldı. Ancak bu rakamların her esnafa doğrudan verilen para olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Söz konusu tutarlar, kredi türüne göre kullanılabilecek azami limitleri ifade ediyor. Kredi başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği ve kullanılabilecek gerçek tutar ise başvuru şartlarına ve kredi değerlendirmesine göre belirleniyor.