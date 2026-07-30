Gram altın 6 bin 104 TL’den alınırken 6 bin 183 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 580 TL, satış fiyatı ise 5 bin 779 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 345 TL’den alınırken 4 bin 510 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 5 TL, satış fiyatı 10 bin 93 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 864 TL’den alınırken 10 bin TL’den satılıyor.

Yarım altın 20 bin 9 TL alış, 20 bin 186 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı 39 bin 890 TL, satış fiyatı ise 40 bin 186 TL olarak açıklandı.