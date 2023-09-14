Mevduat faizi, pek çok yatırımcının ve mudinin başlıca yatırım seçenekleri arasında ilk sırada gelmektedir. Nominal açıdan herhangi bir risk barındırmayan mevduat yatırımı, ne kadar kazanılacağı önceden de belli olduğu için en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisidir. Getiri olarak altın ve borsanın çok daha gerisinde kalmasına rağmen herhangi bir risk unsuru olmadığından dolayı pek çok yatırımcı tarafından tercih edilir. Peki mevduat faizi ülkemizde ne durumda? 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar hangisidir? 10,000 TL’lik bir mevduat yatırımı 32 günlük mevduatla nemalandırıldığında ne kadar getiri elde edilir?

Söz konusu oranlar, kampanya dahilinde en yüksek oranlar olup, mevduat büyüklüğüne ve vadesine göre farklı oranlar sunulabilir.

Fıbabanka 32 Günlük Faiz Oranları

En yüksek faiz veren bankalardan biri olan Fibabanka, 32 gün vade ile açılan bir mevduat hesabına yıllık %11,00 brüt faiz uygulamaktadır. Tüm vergiler ve sigorta giderleri çıkarıldığında 10 bin liralık bir mevduat yatırım vade sonunda 82 lira faiz getirebilecektir.

Ing Bank 32 Günlük Faiz Oranları

En yüksek faiz sunan bankalardan bir diğeri ise Ing Bank’tır. Söz konusu banka 32 gün vade ile açılacak olan bir mevduat hesabı için %11,00 faiz oranı sunmaktadır. Söz konusu faiz oranı brüt oran olup vergiler ödendiğinde net faiz daha da düşük olacaktır. 10 bin TL’lik bir mevduat Ing bank 32 günlük mevduatta değerlendirilmek istendiğinde bir ayda 82 TL getiri sağlayacaktır.

Alternatif Bank 32 Günlük Faiz Oranları

En yüksek faiz veren bankalardan bir diğeri ise Alternatif Bank’tır. 32 günlük vadede %11’lik faiz oranı ile en çok faizi sunan 3.bankadır. Bankanın sunmuş olduğu söz konusu orana vergiler dahil değildir. Alternatifbank’ta yapılacak olan 10 bin TL’lik bir yatırım 32 günlük vade ile değerlendirildiğinde 82 TL’lik faiz getirisi elde edilecektir.

Akbank 32 Günlük Faiz Oranları

En yüksek faiz oranını sunan bankalardan bir diğeri ise Akbank’tır. 32 günlük vadede sunmuş olduğu %10’luk yüksek faiz oranı ile TL birikimlerinizi güvenle değerlendirebilirsiniz. Akbank’ta yapılacak 32 günlük 10 bin TL mevduat yatırımı vade sonunda toplam 75 TL getiri sağlayacaktır.

Yapı Kredi 32 Günlük Faiz Oranları

%9,75’lik bir oran ile 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar arasındadır. Söz konusu orana herhangi bir vergi dahil olmayıp, brüt oranlardır. Söz konusu 10 bin TL’lik bir mevduat yatırımı Yapı Kredi’de değerlendirildiğinde vade sonunda 73 TL net faiz getirisi sunacaktır.