1984 yılında Şile Belediyesi tarafından başlatılan Şile Bezi Festivalleri zaman içerisinde Uluslararası arası unvanını kazanarak isminden 35 yıldır söz ettirmeyi başarmış ve İstanbul metropolünün önemli festivalleri arasında yerini aldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - 35.Şile Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalinde özlenen Şile Bezi defilesi Ağva Collection firması tarafından gerçekleştirildi.12 Bayan 2 erkek ve çocuk mankenlerin yer aldığı defilede Cansu Taşkın, Şebnem Schaefer, Alona Kral, Wilma Elles gibi ünlü mankenler Modacı, tasarımcı Ağva Collection firma yetkili Ercan Arslan’ın hazırladığı 2025 yaz sezonu yaklaşık 50 ayrı modeli muhteşem defileyle kamuoyuyla paylaştılar.

Muhteşem defilenin Müzik direktörlüğünü ünlü modacıların yurt içi ve yurt dışı defilelerinde müzikleriyle kendinden söz ettiren Ayhan Topaloğlu gerçekleştirdi ve defile koreografisini Talip Demir yaptı.

Ağva Collection Firma yetkilisi Ercan Arslan Şile Bezi defilesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. “1972 yılında annem ve babamın başlattığı Şile Bezi sevdamız bugün halen aile olarak birlikte Şile Bezini yaşatmak için mücadele ediyoruz. Şile bezinin evrensel değerini ve güzelliğini daha geniş kitlelere duyurmak Şile Bezi festivallerinde geçmişte yaptığımız çok sayıda defilelerimiz oldu ve 2024 yılı yaz sezonunda yeniden 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalimizde 2025 yılı tasarımlarımızla Şile Festivalinde defile yapmak inanılmaz bir duygu. Ayrıca projelerimiz arasında Şile Bezi Defilelerimizi yurt içinde çeşitli il ve ilçelerde gerçekleştirmeyi planladık” dedi.