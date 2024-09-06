Kocaeli Büyükşehir’in çiftçilere sağladığı tohum ve gübre desteğiyle atıl durumdaki 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ekilmedik bir karış toprak kalmasın” sloganı ile hem tarım ve hayvancılığı geliştirmek, hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere onlarca kalem hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in yem bitkisi tohumu projesi kapsamında yüzde 50 hibeli mısır tohumu ve organomineral katı taban gübresi desteğinden yararlanan çiftçiler, olgunluğa ulaşan mısırların hasadına başladı.

MISIR TOHUMU VE GÜBRE DESTEĞİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, sürdürülebilir tarım anlayışıyla her yıl çiftçilere verdiği onlarca destek üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında talebi alınan yaklaşık 1800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısır tohumu verildi.

ÇİFTÇİLERİN HASAT MESAİSİ BAŞLADI

Mazot desteğiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Slaj biçerdöverlerle tarladaki mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Tohum, gübre ve mazot desteğiyle bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar mısır tarlası tarıma kazandırıldı.

MISIRDA VERİM YÜKSEK

Kandıra Selimköy Muhtarı Selim Akçay’ın 50 dönümlük tarlasında yapılan hasatta 250 ton slajlık mısır elde edildi. Yıllardır çiftçilik yapan Akçay, bu yıl verimin yüksek olduğunu belirterek, tarımsal desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.