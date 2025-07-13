Bu yıl dünyanın 16 farklı ülkesinden gelen yüzlerce dansçının katılımıyla düzenlenen 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi Bulgaristan oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Referans Holding, Pakkens, Neskar ve Ahu Alnıpak’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen 37. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 16 farklı ülkeden ve Bursa’dan yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü Beliz Begüm Yılmaz’ın, Genel Sanat Yönetmenliğini Şinasi Pala’nın yaptığı yarışmanın jürisi Nilgün Bilsel Demireller, Özlem Kadirağa, Arman Nurmakhatuly, Joseph Szıgetvarı, Marketa Vasulkova, Carmen Cantero Albalate ve Anelia Ivanova Ilıeva’dan oluştu. Dünyanın dört bir yanından kültürlerini sergilemek ve dostluk köprülerini güçlendirmek için Bursa’ya gelen dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda final heyecanı yaşadı. Sırayla sahneye çıkan ekipler, en güzel koreografilerini, kültürlerine özgü kostümleriyle jürinin ve izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık danslarıyla jürinin karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Bulgaristan oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 37. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finalinde sahne alan tüm ekipleri tebrik etti. Tüm ekiplerin birincilik ödülü kazanmayı hak ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Hem bizim kültürümüzü tanıdılar hem de bizleri ve Bursa’yı tanıdılar. Gittikleri yerlerde Bursa’yı ve ülkemizin güzel insanlarını mutlaka anlatacaklardır. Dostluğun ve kardeşliğin hissedildiği bir festivali hep birlikte yaşadık. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bursamızı sanat ve kültür alanında da tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

’Altın Karagöz’ komşu Bulgaristan’a

Konuşmaların ardından dereceye giren ekipler açıklandı. Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü’nü Kazakistan kazanırken, BKSTV Özel ödülüne İspanya layık görüldü. Yarışmanın ilk üçü ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından açıklandı. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın üçüncüsü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Bronz Karagöz’ü alırken, ikinci olan Rusya ‘Gümüş Karagöz’ü ülkesine götürdü. ‘Altın Karagöz’ü ise jürinin oylarıyla Bulgaristan aldı. Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, şampiyon ekibe ödülünü takdim ederek, tebrik etti. Gecenin sonunda şampiyon olan Bulgaristan ekibi bir kez daha sahneye çıkarak final gösterisini gerçekleştirdi.