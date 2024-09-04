İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İşgücü Uyum Programı kapsamında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde okulların temizlik hizmetlerinde çalışmak üzere 370 personel istihdam edileceğini açıkladı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Zengin, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz beyin açıkladığı İşgücü Uyum Programı kapsamında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde okullarımızın temizlik hizmetlerinde çalışmak üzere 370 personel istihdam edilecektir. Program kapsamında kurumlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kontenjan dağılımı planlanmıştır. Geçen yıl TYP kapsamında belirtilen kontenjan miktarı ilçemiz özelinde yeni program ile iki katına çıkarılmıştır. Pazartesi günü saat 13:00’da Dörtçelik MTAL salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Adaylar Alo 170 çağrı hattı, E-devlet kanalı ve İnegöl İşkur müdürlüğü üzerinden 08.09.2024 Pazar günü saat 24:00 a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adayların son bir ay içerisinde sigortalı olmaması ve İŞKUR internet sitesinde belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN