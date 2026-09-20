Türkiye'nin en büyük jet ski topluluğu Jet Ski Türkiye, İstanbul Boğazı'nda organize edilen yaza veda etkinliği çerçevesinde boğaz geçişi yaptı. Fenerbahçe Dalyan'dan yola çıkan jet skilerin Kız Kulesi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinde oluşturdukları görsel şölen havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en kalabalık jet ski kulübü olan Jet Ski Türkiye topluluğu, yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği unutulmaz bir geçiş töreniyle tamamladı. Sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Dalyan marinasında toplanan onlarca jet ski tutkunu İstanbul'da adeta görsel bir şölen oluşturdu. Fenerbahçe Dalyan'dan toplu halde çıkış yapan jet skililer Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yaptı. Kız Kulesi önlerinde renkli görüntüler oluşturan konvoy, Anadolu yakası kıyı şeridini takip ederek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar devam eden bir sürüş gerçekleştirdi.

Sahildeki vatandaşlar ve Boğaz'dan geçen tekneler, Türk bayrakları eşliğinde ilerleyen dev jet ski konvoyunu ilgiyle takip ederken, İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan renkli görüntüler dronla kaydedildi.