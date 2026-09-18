Bakan Kurum, TOKİ’den konut veya iş yeri satın alarak taksit ödemelerine devam eden 228 bin vatandaş için borcunu peşin kapatmaları halinde yüzde 25 indirim uygulanacağını, borcunun en az dörtte birini yatıranların da ödedikleri miktar nispetinde aynı oranda indirimden yararlanacağını açıkladı.

Zeytinburnu’nda gerçekleştirilen "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" Kura Çekim Töreni’ne; AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda hak sahibi katıldı. Program kapsamında Merkezefendi’den Gaziosmanpaşa ve Maltepe’ye canlı bağlantı kurularak üç ilçedeki konutların kura çekimi eş zamanlı yapıldı.

Üç ilçede bin 642 hak sahibi belirlendi

Üç yıl önce Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki rezerv konut teslimlerinde kentsel dönüşüm sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, vaatleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Kurum; Merkezefendi'de 524, Maltepe Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda 453 ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B bölgesinde 665 olmak üzere toplam bin 642 konutun kurasını hak sahiplerinin huzurunda çektiklerini kaydetti.

TOKİ borçluları için geri ödeme indirimi

Taksit ödemeleri devam eden 228 bin vatandaşa yönelik başlatılacak kampanyanın takvimini paylaşan Murat Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borç bakiyesinin tamamını defaten kapatan hak sahiplerine yüzde 25 indirim sağlayacağız. Borcun tamamını ödeyecek maddi imkânı bulunmayan vatandaşlarımızı da düşündük; borcunun asgari yüzde 25'lik kısmını peşin ödeyenler, yatırdıkları bu tutar üzerinden yüzde 25 indirim avantajından faydalanabilecek" dedi.

"Yarısı Bizden" teslimleri Mart 2027'de başlıyor

Dönüşüm seferberliğinde büyük ivme yakalayan "Yarısı Bizden" projesinde sürecin hızla işlediğini dile getiren Kurum, kampanya çerçevesinde bugüne dek 544 bin bağımsız birimde dönüşüm faaliyetinin başlatıldığını söyledi. TOKİ’nin bugüne dek yaklaşık 2 milyon sosyal konut inşa ettiğini aktaran Bakan Kurum, kampanya kapsamında yükselen konutların teslimatının 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını duyurdu.

"20 yıllık dönüşüm hayali gerçeğe dönüştü"

Merkezefendi Mahallesi'ndeki yenileme hamlesinin yaklaşık yirmi yıllık bir geçmişi olduğuna değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise uzlaşma sürecinin Haziran 2023’te tamamlandığını, Şubat 2024’teki ihalenin ardından 16 Mart 2024’te temellerin atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından süresi bir yıl daha uzatılan "Yarısı Bizden" kampanyasının ilçedeki güvenli yapı stoğunu tamamlayacağını belirten Arısoy, gayretlerinden ötürü Bakan Kurum'a ve TOKİ ekiplerine teşekkür etti.

Canlı bağlantılarla eş zamanlı yürütülen kura çekimlerinin ardından protokol üyeleri, hak sahibi vatandaşları tebrik ederek anahtar takvimine ilişkin hayırlı olsun temennilerinde bulundu.