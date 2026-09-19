Konuşmasında kentin ekonomik dinamizmine ve üretim potansiyeline dikkat çeken Özel, iş dünyası temsilcileriyle de verimli temaslar gerçekleştirdiğini aktardı.

Üretimi artırma, kazancı çoğaltma ve geliri adil biçimde paylaştırma hedeflerine değinen Özel, "Bursa’nın emeklisine de işçisine de esnafına da çiftçisine de iş insanına da sendikalı çalışanına da umut dolu yarınlar vadediyoruz; zenginlik, refah ve barış içinde kardeşçe bir yaşam vadediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski siyasi yol arkadaşlarına üstü kapalı tepki

Konuşmasının devamında geçmişte yaşanan siyasi tartışmaları gündeme getiren Özel, isim zikretmeden kendisine yöneltilen telkinleri paylaştı. Siyasi mücadelesinden taviz vermeyeceğini vurgulayan Özel, "O dönemde bize ‘O otobüsün üstünden in, Ankara merkezli bir siyaset yürüt, partinin başına geçip muhalefetle yetin, buralardan ve ayak altından çekil' dediler. Biz ise asla geri adım atmayacağımızı, dava arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmayacağımızı ve iktidarla aynı hizaya geçmeyeceğimizi ilan ederek bu çağrılara itiraz ettik" dedi.

Türkiye'nin istikbalinde gençlerin belirleyici rol üstleneceğini belirten Özel, "Cumhuriyete, devrimlere, vatanımıza ve memleketimizin geleceğine sımsıkı sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Özel, bulvarı dolduran kalabalığa "Beni gençler duyuyor mu? Beni kadınlar duyuyor mu? Beni Bursa duyuyor mu? Bundan sonra iktidar yolunda hep birlikte miyiz?" sözleriyle seslendi.