Son iki haftadır devam eden operasyonlarda toplam 63 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 36’sının tutuklandığı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlamalarıyla arandığı ifade edildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak’ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.