Hekim Birliği Sendikası, 28-30 Eylül tarihleri arasında kritik bir eylem gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nöbet ücretlerinin artırılması, izin dönemlerinde oluşan gelir kayıplarının giderilmesi ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması yönündeki talepler kapsamında sendika tarafından önemli bir adım atıldı. Hekimlerin 28-30 Eylül tarihlerinde 3 gün süreyle iş bırakacağı bildirildi.

Hekimlerden nöbet ücretlerine tepki

Hekimlerin gece, hafta sonu ve bayramlarda tuttukları nöbetlerin karşılığını yeterince alamadığı ifade edildi. Saatlik nöbet ücretlerinin 227-250 lira seviyelerinde kalmasına tepki gösterilirken, yıllık izin kullanan hekimlerin de gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Teşvik ödemelerinin ise hekimlerin kontrolü dışında bulunan katsayılar nedeniyle giderek düştüğü vurgulandı.

Hekim Birliği Genel Başkan Uzm. Dr. Hatice Çerçi Balcı, yaşanan sorunlara tepki göstereceklerini ifade etti.

Sendikanın talepleri şöyle sıralandı:

Nöbet ücretlerinin en az iki katına yükseltilmesi

Yıllık izinlerin gelir kaybına neden olmaması

Teşvik dağıtım oranının en az yüzde 36 seviyesinde olması

Sabit ek ödemenin en az iki kat artırılması ve emekliliğe yansıtılması

Aile hekimliğinde yaşanan izin ve vekâlet mağduriyetlerinin giderilmesi

Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin gerçek ve etkili tedbirlerle güvence altına alınması

Hekimlere kritik eylem çağrısı!

Sağlıkta şiddet konusuna da dikkat çekilen açıklamada, hekimlerin hastalarını iyileştirmeye çalışırken kendi can güvenlikleri konusunda endişe yaşamamaları gerektiği belirtildi.

Eyleme katılım çağrısında ise şu ifadelere yer verildi:

Bu yalnızca bir sendikanın eylemi değil. Bu senin nöbetin, iznin, maaşın, emekliliğin, güvenliğin ve geleceğin. Bu senin eylemin. 28-29-30 Eylül’de beyaz önlüklerimizle, emeğimizle ve kararlılığımızla hep birlikte orada olalım. Birlikte güçlüyüz, birlikte değiştireceğiz.