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Tekindor’un yerine Tamer Levent rolü üstlenecek. Çetin Tekindor’un sağlık durumunun düzelmesinin ardından ise yeniden diziye dönmesinin planlandığı belirtildi.

Çetin Tekindor’un ayrılığının ardından “Çirkin” dizisindeki Ökkeş karakterini canlandıracak isim de belli oldu.

Bir süredir rahatsız olan Çetin Tekindor'un iyileşmemesi üzerine oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi. Yapım şirketi 25 Film usta aktörün sahnelerini geciktirmişti fakat Tekindor'un henüz sete dönecek kadar iyileşmediği öğrenildi.

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