SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamma, oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle belirlenecek.

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında ise yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 4 ayında toplam enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı.

Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 14,64 oranında zammı garantilemiş oldu. Kesin zam oranı ise mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Memur ve memur emeklileri için de temmuz ayında yılın ikinci maaş artışı yapılacak. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28 seviyesinde hesaplandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 3.28 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10.51 kümülatif zam meydana gelecek.