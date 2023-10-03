Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Göl Mahallesi’nde yaşanan su sorunlarına kesin ve kalıcı çözüm olmak için bölgeye 4 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktasında sürdürdüğü çalışmalar ile güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Sapanca Göl Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarına neşter vurmak için başlatılan çalışmalar tamamlandığında ise bölgeye 4 bin metrelik yeni içme suyu hattı kazandırılacak. Çalışmaları aralıksız şekilde devam eden hattın bugüne kadar 500 metrelik kısmı tamamlandı.