İnegöl’de 28 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Renklerin İzinde Duvar Resimleri Festivali başladı. Gönüllü Proje Küratörü Ayfer Çakal koordinesinde Singapur ve Endonezya’dan gelen 6 sanatçının katılımı ile Merkez Park taksi durağı duvar hattı çalışması, Yeni Meydan yürüyüş yolu zemin çalışması ve Uzun Sokak İki Kapılı Kahve zemin çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında çeşitli atölye çalışmaları ve festival sonunda tüm çalışmaların vatandaşların beğenisine sunulacağı bir sergi gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Singapur’dan gelen Barry Yeow ve Evangeline Ang ile Endonezya’dan gelen Cipto Purnomo, Buniyal Abroru, Danni Heriyanto ve Cholil Ipeh Merkez Park bölgesinde çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışma alanına ziyarette bulunarak festivale ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Renklerin İzinde Duvar Resimleri Festivalinin 28 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında 10 gün süreyle gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Taban, "Bu süre içerisinde duvar resim çalışmaları ve atölye çalışmaları aynı zamanda da bir sergi gerçekleşmiş olacak. Uygulama noktalarımızdan biri Merkez Park dediğimiz yeni meydanımız. Burada çok güzel bir çalışma gerçekleşecek. Sonrasında da 2 farklı noktada daha devam edecek. Proje kapsamında çok değerli sanatçılarımız var. Endonezya’dan 4, Singapur’dan da 2 değerli sanatçımız buradalar. Projemizin gönüllü küratörü de Ayfer Çakal hanımefendi. Kendisi daha önce İnegöl’ümüzde özel bir kırkyama sergisi gerçekleştirmişti. Sanatsal iş birliklerimiz de devam edecek inşallah" dedi.

İnegöl’de sanat adına bir ilkin yaşandığını ifade eden Başkan Taban, "Bugün şehrimizde sanat adına bir ilki yaşıyoruz aslında. Bu organizasyon sadece birkaç duvarın ya da zeminin boyanması olarak görülmemeli. Aksine şehrimizin ruhuna, kimliğine ve geleceğine renk katacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Sanatın, kültürün ve hayal gücünün birleştirici gücünü İnegöl’ün sokaklarında hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bu anlamlı festivalde bizlerle birlikte olan Singapur ve Endonezya’dan gelen çok değerli sanatçılarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onların buraya getirdiği renkler, sadece fırçadan değil, kültürden, duygudan ve hikâyeden gelen renklerdir" diye konuştu.

Başkan Taban, İnegöl’ün her zaman güzelliklerle anılması gerektiğine de vurgu yaparak; "Biz şehrimizde hep iyiyi, güzeli istiyoruz. İyilerle anılmak istiyoruz. Kültür ve sanat bir toplum için ihtiyaç olan konular. Dolayısıyla kültür ve sanattan uzaklaşmadan, eğitimden, bilimden kopmadan bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu yapılan çalışmaları da bir sergiyle finalini yapacağız. 3D dediğimiz üç boyutlu çalışmalar olacak. Ayrıca resim kursiyerlerimizin sanatçılar eşliğinde atölye çalışmaları olacak. Tuval çalışmaları da yapılacak. 6 Eylül günü de hem alanın bitmiş halini hem de bu yapılan atölye çalışmalarını bir arada göreceğimiz bir açılış törenimiz olacak" ifadelerinde bulundu.