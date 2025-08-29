Olay saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Düğün konvoyunda çakarlı olan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsünün camdan dışarıya çıkardığı tabancayla havaya ateş ettiği gören vatandaşlar polise haber verdi.

F2Eec172 0B66 4F0A 85A9 87E6245F91B2Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri aracı, Alanyurt yolunda önünü keserek durdurdular. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabir edilen tabancayla araçta çakar ele geçirildi. Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Çakar cihazına el konulurken, araç 1 ay boyunca trafikten men edildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç