31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesi gerçekleştirilecek.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, önümüzdeki hafta Çin'de düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Putin’in Çin temasları kapsamında sadece Erdoğan’la değil, aynı zamanda Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşmeler yapacağı ifade edildi. Bu temasların bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önem taşıdığı vurgulandı.