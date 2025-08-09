İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, 2025-2026 eğitim öğretim dönemini 15 ilçede, 22 farklı noktada başlattı.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 36-66 ay arası bin 698 çocuğun hizmet alacağı Yuvamız İzmir’in aylık ücretleri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından 4 bin TL’ye düşürüldü. Yapılan indirimi memnuniyetle karşılayan ebeveynler, “Zam beklerken indirim oldu” diyerek Başkan Tugay’a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi. İzmirli çocuklar, yuvalarda bu yıl da öğretici ve keyifli zamanlar geçirecek. Doğa temelli yaklaşımı, zengin içerikli etkinlikleri, güvenli ve huzurlu ortamıyla çocuklara sıcak bir yuva olan merkezler, bu yıl da İzmirli ailelerin tercihi oldu. 15 ilçeye yayılan 22 farklı noktada, alanında uzman 221 personel ile 36-66 ay arası bin 698 çocuğa hizmet verecek merkezlerin aylık ücretleri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından 5 bin TL’den 4 bin TL’ye düşürüldü. Yeni dönemde zam beklerken indirim yapıldığını belirten veliler, Başkan Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu yılki hedef 30 yuva

2025-2026 eğitim öğretim döneminin geçen hafta gerçekleştirilen hizmet içi eğitimle başladığını, bu hafta itibariyle de çocuklara yönelik hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, “Ağustos ayını oryantasyon ayı olarak düzenledik. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın merkezlerimize alışma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman 221 personelimiz, 36-66 ay arası bin 698 çocukla, 15 ilçede 22 merkezimizde hizmetteyiz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın isteği üzerine merkez ücretleri 4 bin TL’ye düşürüldü. Şimdiye dek 22 merkezimizi açtık, 6 merkezin de hazırlığı devam ediyor. Yıl sonunda 30 merkezimizde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın okul öncesi eğitime verdiği önemle daha çok çocuk etkinlik merkezi açmak için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz” dedi.

Kaygusuz, Yuvamız İzmir’de doğa temelli öğretim yaklaşımıyla eğitim verdiklerini, çocuk hakları konusunda çocuklara bilgiler verildiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimleriyle iş birliği yaparak gezi ve kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

“Ücreti öğrenince şaşırdık ve sevindik”

Yuvamız İzmir’in verdiği hizmetten ve aylık ücretlerinden veliler de memnun olduklarını ifade etti. 4 yaşındaki Poyraz Efe Dalak’ın annesi Irmak Dalak, oğlunun geçen yıldan bu yana Yuvamız İzmir’den hizmet aldığını belirterek “Merkezden gayet memnunuz. Oğlum arkadaş çevresi ve öğretmenleri nedeniyle merkeze çok severek geliyor. Maddi sebeplerden dolayı insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Biz de bu yıl zam olur mu diye düşünüyorduk. Ücreti öğrenince şaşırdık ve sevindik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Zam beklerken indirim oldu. Diğer okullarla burada aldığımız eğitim arasında gerçekten fark var. Oğlumu daha önce özel bir anaokuluna göndermiştik ve bazı memnuniyetsizliklerimiz vardı. Buradaki ilgi alaka, çocuklara olan davranışlar çok daha farklı. Oğlumun da buraya geldikten sonra arkadaşlarına karşı davranışı değişti” diye konuştu.

“4 bin lira muazzam oldu”

4 yaşındaki Adnan Arın Sarıhanlıoğlu’nun annesi Tuğçe Sarıhanlıoğlu da oğlunun geçen yıldan bu yana Yuvamız İzmir’deki faaliyetlere katıldığını söyledi. Daha önce oğlunu özel anaokuluna gönderdiğini ifade eden Sarıhanlıoğlu, “Ekonomik olarak baş edemedik. İşten ayrıldığım için belediyemizin sunmuş olduğu bu imkânı değerlendirmek istedik. Kıyaslarsak; sosyalleşme, kültür sanat aktiviteleri, iletişim gibi alanlar açısından özel anaokulları ile Yuvamız İzmir arasında hiçbir fark yok, aksine burası oğluma daha iyi geldi. Sosyalleşmesi, öğretmenlerin ilgi ve alakası, bize geri dönüşleri açısından hiçbir fark yok, hatta fazlası var. Başkanımız da çocuklarımıza zaman zaman dondurma yolluyor. Her şeyin ilkini burada arkadaşlarıyla yaşıyorlar” sözlerine yer verdi. Sarıhanlıoğlu, aylık ücretlerin 4 bin liraya düşürülmesiyle ilgili de “Özel okulların fiyatlarını biliyoruz. 20 bin lira gibi asgari ücrete yakın bir ücretten bahsediyoruz. 10 bin lira iyi bir ücretti, 5 bin liraya düşmesi çok iyi oldu, 4 bin lira da muazzam oldu. Çocuğum çok rahat bir şekilde sosyalleşirken, ben de ekonomik olarak ona yetebiliyorum. Başkanımız bu konuda bize çok destek oldu, çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz, mutluyuz, aklım oğlumda kalmıyor” yorumunda bulundu.