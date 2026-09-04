Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 875 TL, satış fiyatı ise 6 bin 959 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 284 TL’den alınırken, 6 bin 507 TL’den satışa sunuluyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 778 TL, satış fiyatı ise 5 bin 13 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 11 bin 213 TL, satış fiyatı 11 bin 359 TL olarak açıklanırken, eski çeyrek altın 11 bin 26 TL’den alınıp 11 bin 150 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 22 bin 454 TL, satış fiyatı 22 bin 689 TL olurken, tam altının alış fiyatı 44 bin 700 TL, satış fiyatı ise 45 bin 226 TL olarak kaydedildi.