Kırsal Muratbey mahallesi muhtarlığının talebi üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi, kendi mülkiyeti içerisinde yer alan 24 dönümlük arazi içerisinde yer alan atıl durumda ki futbol sahasında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yaklaşık 7 dönümlük alanda sahaya inen iş makineleri köy girişinde yer alan futbol sahasında zemin iyileştirme ve düzleme çalışmaları yapıyor.



15 günde tamamlanması beklenen çalışma kapsamında futbol sahasına yeni kale direkleri takılacak. Ayrıca sahanın etrafına tel çit çekilecek.

Sağlıklı bir şekilde futbol oynamaya müsait hale getirilecek olan bölgede ki futbol sahasından Muratbey Mahallesi ve yakın kırsal mahallelerde ki gençlerde faydalanabilecek.



Muratbey Mahallesi Muhtarı Murat Balcıelmas, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür ederek, “Hem köyümüz hem de bölge köylerde ki çocuklarımızın sesine kulak veren İnegöl Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yakın zamanda çocuklarımız sahamızı yeniden kullanmaya başlayacaklar” diye konuştu.