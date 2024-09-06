İstanbul Güngören'de 4 katlı kumaş imalathanesinin-3. katında yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Olay, saat 17.30 sıralarında İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan kumaş imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı iş yerinin -3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında kumaşlar alev alırken dumanlar tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, yangına söndürmek için yoğun çaba harcadı. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma ve duman tahliye işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA