Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nde bu sene 76.’sı düzenlenen QNB Finansbank Istanbul Challenger TED Open’da Yankı Erel çiftlerde finale yükseldi.

Yankı Erel ve Gürcü partneri Aleksandre Bakshi, Egor Agafonov/Ilia Simakin çiftini 3-6, 6-4, 10-8 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Erel/ Bakshi çifti finalde Danimarkalı August Holmgren/ Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacak. Çiftler final karşılaşması yarın TED Spor Kulübü merkez kortunda saat11.00’de başlayacak. Programda üçüncü maç ise saat 15.00 civarında olacak.