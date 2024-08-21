Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivalinde kentteki doğa turizmi rotalarını ön plana çıkaracakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından turizmin gelişmesi, Turizm Master Planı ve Markalaşma yolculuğu kapsamında turizm festivali düzenlenecek. Bu kapsamda yapılacak 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivaliyle mavi bayraklı plajları, tarihi değerleri ve yeşiliyle 4 mevsim turizmden pay alan Kocaeli, önemli turizm rotalarını tanıtacak. Kocaeli’nin sahip olduğu doğal zenginliklerini ve doğa turizmi rotalarını tanıtmayı amaçlayan festival, Kocaeli Büyükşehir’in ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında 12-15 Eylül tarihleri arasında Kandıra'da gerçekleşecek. Festival kapsamında bisiklet tutkunları Kandıra’nın turistlik mekânlarında pedal çevirecek.

FESTİVAL 4 GÜN SÜRECEK

4 gün sürecek festivalin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarına sürüş gerçekleştirilecek. 6 kilometrelik parkurda gün batımı sürüşü gerçekleştirecek. Festivalin diğer günlerinde ise Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak, Pembe Kayalar, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek.

KANDIRA’DA PEDAL ÇEVRİLECEK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin gelenekselleştirilerek, bisiklet turizminin Kocaeli’de gelişmesi ve Eurovelo bisiklet ağlarına Kocaeli’ndeki rotaların bağlanması için gündem oluşturulması amaçlanıyor. Festival kapsamında, Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekânları ve Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları kapsamında hazırlanan 90 kilometre uzunluğundaki Kandıra Sahil Bisiklet rotaları tanıtılacak.

YABANCI ÜLKELERDEN KATILIMCILAR

Uluslararası bir etkinlik haline gelen festivale Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan bisiklet tutkunları katılım sağlayacak. Uluslararası bir ilgiyle karşılaşan Turizm ve Bisiklet Festivali, Kocaeli’ndeki doğa turizmi rotalarını geliştirerek, Eurovelo bisiklet ağlarına entegre etmek ve bölgenin doğal turistik mekânlarını tanıtımına olanak sağlayacak.