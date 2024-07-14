İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Maviyemiş Festivali, yoğun katılımla gerçekleşti.

İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken, her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı için 4.kez festival düzenlendi. Folklor ekipleri gösterileriyle misafirlere coşkulu anlar yaşarken, en güzel maviyemiş seçimi gerçekleşti. Seçimde jüri 10 bahçeden toplanan maviyemişleri puanlayarak ilk üçü belirledi.

Dereceye giren bahçe sahiplerine hediye takdim edilirken, maviyemiş dondurması ve kavurmalı pilav ikram edildi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Bereketli toprakları, eşsiz coğrafyası ile Allah’ın bize ilçemize sunduğu bu nimetlere ne kadar şükretsek azdır. Doğası, havası, kırsal turizmde artan potansiyeli ile Candarlı ve civarı da her geçen gün ilgi odağı haline geliyor. Buna bizlerde etkinliklerle, yaptığımız çalışmalarla ivme katıyoruz. Geçtiğimiz gün gerçekleşen dolu felaketi hepimizi üzdü. Maviyemiş bahçeleri zarar gördü. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Böylesi bir meyvenin bölgemize kattığı katma değer bizleri de, insanımızı da mutlu ediyor. Her bir üreticimizin eline ve emeğine sağlık. Bu festival, Rabbimizin bize sunduğu nimetlere şükretmek ve onları korumak için önemli bir farkındalık oluşturuyor. Doğamıza, coğrafyamıza hep birlikte sahip çıkarak gelecek nesillerimize de aktarmalıyız” dedi.

Candarlı Mahallesi Muhtarı Ömer Yavuz ise, “Bugün burada buluşmamız bize güç verdi. iki dönüm arazide başladığımız maviyemiş yetiştiriciliği bugün yüzlerce dönüme ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.