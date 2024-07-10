Yaklaşık 4 milyon emekli, maaş düzenlemesi bekliyor. Bu düzenlemeyle en düşük emekli maaşı yükseltilecek. Süreç nasıl ilerleyecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı %24,73 olarak belirlendi.

Bu zam oranı, kök aylıklara uygulanacak.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olan emeklilerin maaşları, zamdan sonra bile en düşük maaşın altında kalıyor.

Bu durum, yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, 2 milyon emekli de belirlenen zam oranının altında bir artış alacak.

Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanlar, %24,73'lük zam oranının altında bir artış görecekler.

Örneğin, 8 bin 500 lira olan bir emekli maaşı, %24,73'lük zamla 10 bin 602 liraya çıkacak. Bu, sadece 600 liralık bir artış demek.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomi yönetiminin hesaplamaları ve bütçe dengesi çerçevesinde, en düşük emekli maaşının 12 bin ile 13 bin lira arasında olması bekleniyor.

%24,73'lük zam göz önüne alındığında, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, bu rakam ile tüm emeklilerin %25 civarında zam alacağını belirtiyor.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bu düzenlemeyle kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar, Hazine desteği ile tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekecek.

AK Parti kurmaylarının çalışmayı kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından, en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis’e gelecek.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Emekli maaşı düzenlemesi bu aya yetişmezse, oluşacak fark bir sonraki maaşla hesaplara geçecek.

EMEKLİ SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre, uzun vadede bu sorunun çözülmesi için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi yapılması gerekiyor.

2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

Uzun vadede bu adımlar atılmazsa, Ocak 2025’te yeniden en düşük emekli maaşının gündeme geleceği belirtiliyor.