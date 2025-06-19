Sadi Etkeser İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Yusuf Emir, arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önündeki kaldırımda oturduğu sırada, bisikletle yanına yaklaşan bir kişi tarafından biber gazı sıkılması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi edilen küçük çocuk, kısa süre sonra taburcu edildi.

Olayın ardından kısa sürede gözaltına alınan saldırgan Veysel İ., polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında, Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama” suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmaya tutuklu sanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Veysel İ.’yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.