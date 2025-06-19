Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde ve Uludağ Premium’un isim sponsorluğunda organize edilen etkinlik, "Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla sporcuları doğayla iç içe bir mücadeleye davet ediyor. Marmara’nın tarihi şehri Bursa’da, 2.543 metre yükseklikteki Uludağ’da düzenlenecek yarışta katılımcılar, altı ayrı parkurda koşacak.

Yarışa, Mint Organizasyon’un koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarma destek veriyor. Sosyal sorumluluk partneri olarak Adım Adım da organizasyonda yer alıyor. Yarışın ana sponsorları arasında Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik ve Doca Textile Tech bulunurken, Almira Hotel, Garmin, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Swissotel Uludağ Bursa ve Yankı Yemek & Catering ise co-sponsorlar arasında.

Bu büyük etkinlikte binlerce sporcu, altı farklı parkurda ter dökecek: UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K. Özellikle bu yıl eklenen 42 kilometrelik yeni parkur, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

100K parkuru 4.620 metre irtifa kazanımıyla 19 Temmuz’da saat 06.00’da başlayacak ve 21 saatlik süresi olacak. Aynı gün aynı saatte başlayacak 66K’lık parkurda 3.600 metre irtifa kazanımı hedeflenecek. 42K’lık yarış ise 07.00’de start alacak ve 2.353 metre yükseltiyle 12,5 saat sürecek. 30K yarış sabah 08.00’de başlayacak, 1.510 metre irtifada sekiz saatte tamamlanması gerekiyor. 16K koşusu ise 09.00’da başlayacak, 500 metre irtifa ile daha kısa bir rota sunacak. 6K parkuru, 20 Temmuz Pazar günü saat 09.00’da başlayacak, 210 metre yükseklik kazanımıyla en kısa ve hafif parkur olacak.

Yarış rotaları, oteller bölgesinden başlayarak Uludağ’ın farklı noktalarından geçecek. 100K parkuru, Cennettepe, Kirazlıyayla, Hünkar Köşkü, Cumalıkızık ve Uludağ zirvesini kapsıyor. 66K parkuru ise Cumalıkızık ve Buzul Göletler üzerinden küçük zirvede sonlanacak. 42K parkuru Volfram Bölgesi ve Softaboğan üzerinden geçiyor. 30K parkuru Tonoz Yayla ve Kurbağakaya’yı içeriyor. 16K ve 6K parkurları ise Sarıalan, Softaboğan ve Kurbağakaya güzergahlarını kapsayacak.

Yarışa katılım yaş kategorilerine göre sınıflandırılacak: 40 yaş altı, 40+, 50+ ve 60+ kadın ve erkek sporcular yarışacak.