Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye’nin farklı kentlerindeki 40 kampüsünden 285 öğrenci; Harvard, Oxford, Stanford, Berkeley gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden 945 kabul aldı. İstanbul’da buluşan öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı.

Eğitimde pek çok başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul alma geleneğini sürdürdü. Farklı kentlerdeki 40 kampüsünde eğitim gören ve dünyanın seçkin 945 üniversitesinden kabul aldı. Türkiye’nin geleceğine değer katacak öğrenciler Kemerburgaz’daki Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüsünde bir araya geldi.

Gurur buluşmasına BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcıları ile okulların yöneticileri katıldı.

“Türkiye’deki STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise”

Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bu büyük başarısıyla yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her noktasında üretecek ve topluma değer katacaklarının söyledi. Dağ; ’’Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Fen ve Teknoloji Liseleri’ni kurarken Türkiye’deki öğrencilere proje ve üretim odaklı eğitim olanağı sağlamak da amaçlarımız arasındaydı. Eğitim sistemimiz ve elde ettiğimiz başarılar, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Türkiye’deki STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliği de Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’ne özgü bir ayrıcalık. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Öne çıkan okullar arasında Harvard University, University of British Columbia, Stanford University, University of Berkeley, University of Oxford, The University of Manchester gibi dünyanın saygın üniversiteleri var. Bu başarılar bize, global eğitim anlayışımız sayesinde dünya okulu olduğumuzu gösteriyor. Öğrencilerimiz yurt dışına gidecek olsa da her biri ülkemiz adına bir değer oluşturacak, başta ülkemiz ve dünyamız için çalışıp aydınlık bireyler olarak anılacaklar. Gururluyum ve hepinizi gönülden kutluyorum’’ dedi.

“Çalışmalarımızın karşılığını almak bizi çok mutlu ediyor”

Tebrik ettiği öğrencilerin başarılardan dolayı mutlu olduklarını ifade eden BUEK Başkanı Enver Yücel ise, “Eğitime yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız günlerden birinde daha bir arada olmak ne büyük bir gurur. Çalışmalarımızın karşılığını alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız işin ve yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu her defasında görmek, bizler için de motivasyon kaynağı. Biz Fen ve Teknoloji Liseleri’nin temelini atarken zorlanmıştık. Hali hazırdaki fen liselerinin varlığının yanında nasıl bir fark oluşturacağımız çok sorgulanmıştı. Biz ise müfredatımıza, bilime ve yeniliklere bakış açımıza, düşünceyi destekleyen kadrolarımıza güvenmiştik ve fark oluşturacağımızdan emindik. Bir başarı elde ettikten sonra rehavete kapılmayan, her seferinde bir öncekinin üstüne koymak için var gücüyle çalışan bir eğitim kurumu olduk, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz“ dedi. Üniversite öğrenimini yurt dışında yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yaptığı konuşmada deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

“Lise boyunca yurt dışı için gereken sınavlara hazırlandım”

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Kemerburgaz Kampüsü’nde son sınıf öğrencisi Yasemin Arık, Oxford Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimi bölümüne kabul gördü. Amerika ve Kanada’da birçok üniversiteden kabul aldım. 5 yıldır hedefim Oxford Üniversitesi’nde okumaktı. Zaten bilgisayar bilimleri istediğim için de dünya listelerinde bu alandaki birinciliği taşıyan yer orası. Ne mutlu ki Oxford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi okuyabileceğim. Kabul edilmem için belirli sınavları almış olmam gerekiyordu. En temel şart buydu ve lise boyunca bu sınavlara hazırlandım. Ama bunun yanında Oxford, özel çalışmalar da yapmış olmamı bekliyordu. Kaliforniya ve New York gibi üniversitelerden profesörlerle araştırma projeleri yürüttüm. Bunun dışında Chicago ve Johns Hopkins Üniversitelerinde de farklı programlara katıldım. Farklı projeler yürüttüm. Bunların hepsi benim için bir profil oluşturdu” dedi.

“Ailem okul kayıt formuna ‘5 yıl sonra Oxford’da görüyoruz’ yazmıştı ve oldu”

Özellikle Oxford’un sınav ve mülakatlarının akademik olarak çok ağır olduğunu belirten Yasemin Arık sözlerine şunları ekledi:

“Ama bir şekilde atlattım. 5 yıl öncesinden henüz liseye kayıt yaptırırken hedefim Oxford’du. Ama tabii o zamanlar dillendirmeye cesaret edemiyordum. Ama ailem benden daha emin ve kararlılardı. Okula girerken aileme öğrenci tanıma formu vermişlerdi. Onlar da beni beş yıl sonra görecekleri yere Oxford ya da Cambridge cevabını vermişler. Şimdi de beş yıl sonra bunu doğrulamış oldum.”

12 üniversiteden kabul aldı

Manisa Bahçeşehir Koleji’nde okuyan Ömer Cihan Öztürk ise içinde İngiltere, Amerika ve Kanada olmak üzere 12 üniversiteden kabul aldı. University College London ve Brown Üniversitesi arasında seçim yapacağım. Bölümüm elektrik elektronik mühendisliği. Lise boyunca ilgimi çeken projeler yaptım. Kendi ilgimi çeken makaleler okudum, dersler aldım. Ardından birçok sınavlara girdim. Bunların sonucunda da yaptığım projeleri, araştırmaları ve sınav sonuçlarımı göstererek üniversitelere başvurdum. Sınavlar ve projeler zaten ilgimi çektiği için hazırlanış sürecim çok zor değildi. Başvuru zamanı ise farklı fikirler bulmak açısından biraz zordu. Şimdi güzel hissediyorum. Önce bölümümü bitirip ardından yüksek lisans düşünüyorum. 5-10 yıl sektör tecrübesi kazandıktan sonra ülkeme dönüp start up düşünüyorum.

6 Şubat depremine rağmen Diyarbakır’dan Harward’a

Amerika’da Harvard Üniversitesinden tam burslu kabul alan Yaren Yurt,’’ Kabul aldığımı öğrendiğim an 5 yıl boyunca verdiğim emeklerin karşılığını alabildiğim için hem sevindim hem de gururlandım. Diyarbakır’dan Harvard Üniversitesine giderek nörobilim ve yazılım mühendisliği üzerine eğitim alacak olmam heyecan verici bir durum. Okulumdan Harward kabulleri çıkınca ben de ben de yurt dışı için hazırlanmaya başladım. Birçok yaz okuluna katıldım, staj programlarını tamamladım. Arkadaşlarımla ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettik. Bunlardan bir tanesi adında Teksas’ta düzenlenen bir yarışmada dünyada ilk beş takımdan biri olarak seçilmemizdi. Sonrasında NASA’nın uzay merkezine düzenlenecek bir zirveye davet edildik” dedi.

Yurt sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Hazırlanış sürecim çok inişli çıkışlıydı. Benim için çok zor bir dönemdi. Pes etmek üzereydim, motivasyonumu toparlayamadım. Çünkü 6 Şubat depremini yaşadım, yengemi sevdiklerimi kaybettim. Ama bu sürecin dezavantajlı etkilerinin hepsini arkadaşlarımla çalışarak birbirimize destek olarak toparlamaya çalıştık. Onlar da dünyanın en prestijli üniversitelerine kabul aldı. Şuanda deprem bölgesinde çeşitli çalışmalar yapıyorum. Türkiye’ye döndüğümde de bu konuda sorumlu hisseden birey olarak çalışmalarıma devam edeceğim.”

Gelecek vaad eden öğrenciler

Amerika’da Stanford Üniversitesinden kabul alan Elanu Karakuş ise dünya çapında sorunlara mühendislik eğitimi ile çözüm bulmaya odaklanacağını belirterek “Columbia, Ucla, Duke, New York Üniversitelerinden gelen teklifler arasından erken kabul aldığım Stanford’ı tercih etmemde, Silikon Vadisi’nin sunduğu fırsatlar ve öğrenci kültürünün büyük etkisi var. Aynı zamanda bu sene, gelecek vadeden 100 genç arasına girdim. Buradan da aldığım bursla birlikte hem ülkeme hem de küresel düzeyde topluma katkı sağlamak için çalışacağım. Ülkeme, okuluma ve aileme böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum’’ dedi.

Stanford Üniversitesinden kabul alan bir diğer öğrenci Demir Sonar de prestijli birçok üniversiteden kabul aldığını ancak Stanford Üniversitesi’nde eğitim görmek için son derece heyecanlı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:’

“Gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdiğimde de aynı heyecan ve mutluluğu hissetmiştim. Ancak şuan geleceğim için çok heyecanlıyım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi kıvılcım olarak gidip ülkeme alev olarak geri döneceğim.’’