Ankara’da yürütülen bir soruşturmada, kamu kurumları yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddialarıyla bağlantılı olarak yakalanan 65 şüpheliyle ilgili haberlerde, bu kişilerin 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadığı öne sürülmüştü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM açıklamasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturmada şüpheli sıfatıyla işlem gören 220 kişi arasında Türkiye’de görevli herhangi bir akademisyenin bulunmadığı ifade edildi.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin de şüpheliler arasında yer almadığı, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin öğretmen statüsünde olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “400 akademisyenin usulsüz atandığı” iddiasının, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayandığı ve bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge ya da tespit bulunmadığı vurgulandı.