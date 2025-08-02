Kentin merkezinden geçen ve Eskişehir’in simgesel alanlarından biri haline gelen çayda, su seviyesi henüz belirlenemeyen bir sebeple ciddi oranda azaldı. Özellikle Kanlıkavak Parkı çevresindeki bölümlerde suyun tamamen çekildiği gözlemlendi.

Vatandaşların sıkça vakit geçirdiği ve yürüyüş yaptığı bu bölgede, çayın yatağındaki çamur tabakaları ortaya çıktı. Porsuk Çayı’nın normalde suyla kaplı olan tabanı, yer yer tamamen kurumuş halde görüldü. Su seviyesindeki bu olağan dışı düşüşle birlikte, çay çevresinde alışılmadık bir görüntü oluştu.

Görüntüler dron kamerası ile havadan da kaydedilirken, Porsuk’un boş kalan yatak kısımları ve kuruyan alanları Eskişehir halkı arasında merak ve endişeyle karşılandı. Yaşanan durumun nedeni henüz resmi kaynaklarca açıklanmadı.