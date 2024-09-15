2024 yılı listesine göre, Türkiye'den tam 43 firma, dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları arasında yer aldı.

Türk Firmaları Küresel İnşaat Pazarındaki Yerini Koruyor

ENR'nin hazırladığı listeye göre Türkiye, firma sayısı bakımından 81 firma ile zirvede yer alan Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. 43 Türk firması, 2023 yılında toplam 18,5 milyar dolarlık uluslararası gelir elde etti. Bu gelir, listedeki tüm firmaların toplam gelirlerinin %3,7'sini oluşturdu.

Uluslararası gelir sıralamasında ise Türkiye, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak 8. sırada yer aldı. İlk sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer alıyor. Ayrıca, 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasında 6 Türk firması yer alırken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasına girmeyi başardı.

Türk Müşavirlik Firmalarının Uluslararası Başarısı

ENR dergisinin yayımladığı bir diğer önemli liste ise "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" oldu. Bu listede toplam 8 Türk firması yer alırken, Türkiye bu alanda firma sayısına göre ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından 7. sırada yer aldı.

Makro Projeler İnşaat Sektörüne İvme Kazandıracak

ENR 2024 raporuna göre, gelecekteki en büyük fırsatlar makro ölçekli projelerde yatıyor. Afrika'nın "Ajanda 2063" ve Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" projeleri, küresel inşaat sektörüne büyük bir ivme kazandırması beklenen projeler arasında gösteriliyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan Destek Ziyaretleri

Ticaret Bakanlığı, bu başarıların devamı için hedef ülkelerde düzenli heyet ziyaretleri gerçekleştirileceğini ve Türk müteahhitlik ile teknik müşavirlik firmalarının uluslararası pazardaki payını artırmak için çalışmalara devam edileceğini duyurdu.

