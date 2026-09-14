Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden iki çocuk babası Yalçın Arslan (47), 5 yıl önce başlayan baş ağrılarını dindirmek için düzenli ağrı kesici almaya başladı. Yaklaşık 5 ay önce şiddetli ağrı ve mide bulantısı şikayetiyle acil servise başvuran Arslan’a yapılan tetkikler neticesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde diyaliz veya organ nakli seçenekleri sunulurken, Arslan kadavradan sıra beklemek yerine yakın çevresinden donör arayışına girdi. 18 yıllık eşi Seval Arslan (39) böbreğini vermeyi kabul edince, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi’nde tetkikler başlatıldı. Doku uyumunun sağlanmasının ardından gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonla Seval Arslan’dan alınan sol böbrek eşine nakledildi ve Yalçın Arslan eski sağlığına kavuştu.

"Böbrek fonksiyonlarının durduğu belirlendi"

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, canlıdan canlıya nakil operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Verici olarak eşi tek böbreğini bağışladı. Hastamızın öyküsünde çarpıcı bir detay vardı; uzun yıllar baş ağrısı gerekçesiyle aralıksız ağrı kesici tüketmiş. Bu tür ilaçların denetimsizce ve uzun süreli kullanımı, böbreklere ulaşan kan akışını azaltarak organ tahribatına yol açıyor. Hastamızda da yüksek tansiyonla birleşen kontrolsüz ilaç tüketimi yetmezliğe neden oldu. Ramazan Bayramı sürecinde fenalaşıp acile gittiğinde böbreklerin iflas ettiği saptandı ve nakil ya da diyaliz seçeneği masaya yatırıldı" dedi.

Bilinçsiz ağrı kesici uyarısı

Prof. Dr. Cabir Alan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İki seçenek sunulsa da ülkemizde organ bağış oranlarının düşüklüğü sebebiyle kendisi kadavra bekleme listesine girmeyi tercih etmeyip doğrudan yakınlarından destek istedi. Eşinin talebi doğrultusunda gerekli analizleri tamamlayıp doku uyumu tespit edilince sol böbreği hastamıza başarıyla aktardık. Şu anda değerleri tamamen düzeldi ve bugün taburcu ediyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle ağrı kesici alışkanlıkları hususunda uyarmak istiyorum. Diyabet ya da hipertansiyon gibi bir zemin varsa, uzun süreli ağrı kesici alımı kesinlikle böbrek yetmezliği ile neticelenir. Bu ilaçları kullanmak zorunda kalan bireylerin belirli aralıklarla hekime danışıp böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını önemle tavsiye ediyorum."

"Kadavra sırası uzun olduğu için eşim destek oldu"

Yaklaşık 5 sene boyunca düzenli biçimde ilaç kullandığını dile getiren Yalçın Arslan, "Son 3-4 aylık süreçte hekime gittiğimizde ağrıların nedeninin böbrek yetmezliği olduğunu öğrendik. Çok kısa bir sürede nakil kararı verdik. Kadavradan organ temini uzun sürdüğü için bu aşamada eşim bana destek çıktı ve böbreğini vermeyi kabul etti. Dışarıda organ bekleyen binlerce insan var; toplumun bu konuda çok daha duyarlı davranmasını rica ediyorum" diye konuştu.

"Korkmayın, lütfen bağış yapın"

Eşinin rahatsızlığını 5 ay önce öğrendiklerini aktaran Seval Arslan ise, "Kadavra sırasına girsek çok uzun bir bekleme süreci yaşanacaktı ya da diyalize bağlanacaktı. Bu sebeple donör olmak istedim. Ameliyatımız son derece başarılı geçti, ikimiz de şu an gayet iyiyiz. Buradan herkese çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen kimse çekinmesin. Toprak altında çürüyeceğine bir organınız bir insana can versin, onu hayata bağlasın. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum. Operasyonu gerçekleştiren doktorlarımıza ve tüm ekibe çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.