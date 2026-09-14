CHP’de kurultay takvimini etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun geri çekildiğini açıkladı. Sarı, bu adımın kurultay sürecinin uzamaması ve davanın daha kısa sürede sonuçlanması amacıyla atıldığını belirtti.

Müslim Sarı,, CHP'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılan temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldığını duyurdu.

Sarı, kararın 10 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda alındığını belirterek, CHP'nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlamasının hedeflendiğini ifade etti.