Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" kapsamında farkındalık, bilgilendirme ve algıda seçiciliği artırmak amacıyla birçok çalışma yapacaklarına dikkati çekti.

2002'de 402 olan esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifinin bugün itibarıyla bine ulaştığını dile getiren Bakan Bolat, söz konusu dönemde esnaf başına 5 bin lira olarak verilen faiz indirimli kredinin işletme başına 750 bin lira düzeylerine ulaştığını belirtti. Söz konusu kredilerin yeni yatırımlar ve ticari araç yenilemesi gibi durumlarda 1,5 milyon lira seviyesine kadar verilebildiğine işaret eden Bakan Bolat, "Usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve genç girişimciler içinse bu krediler faizsiz veriliyor. 2002'den 2024'e kadar olan süreçte tam 564 milyar lira ve 4,5 milyon defa kredi kullandırımı olarak esnaf ve sanatkarlarımıza finansman desteği sağlandı" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi kullandırımlarında yeni kolaylıklar sağladıklarını anlatan Bolat, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesinin 6 aya uzatıldığını, esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlaması için gereken sürenin de 3 aya düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020 yılından bugüne kadar 740 kadın kooperatifine hibe verildiğini anlatan Bolat, desteğin bu yıl da devam edeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kira sorununun çözülmesi ve kirada oturan vatandaşların ev sahibi olması için yapı kooperatifçiliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KOOPERATİFLERE FİNANS DESTEĞİ TALEBİ

Türkiye Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer Niksarlı ise kooperatiflerle ilgili üst kuruluşlar oluşturulması gerektiğini belirterek, kooperatiflere finans desteği sağlanması için de çalışma yapılmasının faydalı olacağını anlattı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin kontrol edilebilmesi için üst kuruluşların oluşturulması gerektiğini vurguladı. 2 milyon esnafın 1,5 milyonuna 260 milyar liralık kredi sağladıklarına dikkati çeken Akgül, bu tutarın geri ödemelerinin eksiksiz yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a plaket verildi.