Atalay Düğün Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen olağan genel kurulda, başkanlık için beş aday yarıştı. Mevcut başkan Arif Tak'ın yanı sıra Nevim Suvar, Mehmet Murat Odabaş, Şevki Özen ve Mehmet Yasak üyelerin oyuna talip oldu.

Sandıkların açılmasının ardından seçim sonuçları kesinleşti. Mehmet Yasak 222 oy alarak Bursa Lokantacılar Odası'nın yeni başkanı seçildi. Mehmet Murat Odabaş 171 oyda kalırken, Şevki Özen 153, Arif Tak 116 ve Nevim Suvar ise 89 oy aldı.

Bu sonuçlarla birlikte, yaklaşık yarım asra yakın süredir oda başkanlığını yürüten Arif Tak'ın dönemi resmen sona erdi. Seçim, Bursa lokantacı esnafı açısından önemli bir değişim ve yenilenme sürecinin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Öte yandan Arif Tak, 1993–2022 yılları arasında Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini de yürütmüş, bu görevden de seçimle ayrılmıştı.

Yeni başkan Mehmet Yasak'ın, önümüzdeki dönemde oda yönetiminde esnaf odaklı projeler, kurumsal yenilenme ve şeffaf yönetim anlayışıyla hareket etmesi bekleniyor.

Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen bu seçimle birlikte, oda yönetiminde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.