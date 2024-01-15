Kartepe Genç Akademi, 2023 yılında toplam 5 bin 264 öğrenciye ücretsiz sanat ve hobi kursları ile yabancı dil gibi birçok eğitim verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Genç Akademi kurulmasından bu yana gençlerin sosyal hayatına ve eğitimine desek sağlayarak geleceğine değer katıyor. Kartepe Genç Akademi iki ayrı şubesinde 2023 yılında toplam 5 bin 264 Kartepeli gence hizmet verdi. Kartepe Genç Akademi, 2022 yılında faaliyete geçerken 2023 yılında ikinci şubesini hizmete açtı. Merkezde gençlere ücretsiz yabancı dil eğitimi, sanat ve hobi kursları, inovasyon atölyeleri, kütüphane, spor alanları, planetaryum gibi birçok imkan sunuluyor. Kartepe Genç Akademilerde gençlerin kişisel gelişimlerine, yeteneklerine, vizyonlarına ve geleceklerine katkı sağlanıyor. Kartepe Genç Akademi’de öğrenciler özellikle ücretsiz dil kursu ve fen bilimleri, teknoloji, matematik, mühendislik bölümlerine büyük ilgi gösteriyor. Açıklamada bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı şekilde yetişmeleri için gayretle çalışıyoruz. Geleceğin Kartepe’sini gençlerimiz şekillendirecek. Ülkemize faydalı gençlerin yetişmesi bizlerin en büyük mutluluğudur. Genç Akademi Merkezlerimize gösterilen yoğun ilgi bu yüzden çok önemli ve memnuniyet verici. Her bir gencimiz ayrı bir değerdir” dedi.