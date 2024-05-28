Kocaeli’de başlatılan "Çevre ve Sıfır Atık" eğitimleri kapsamında 35 ayrı okulda yaklaşık 5 bin öğrencinin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından ilkokullarda "Çevre ve Sıfır Atık" konulu eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar kent genelinde 35 ayrı okulda verilen eğitimler ile yaklaşık 5 bin öğrencinin geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan interaktif film ile okullardaki akıllı tahtalar kullanılarak, her yaş grubuna farklı bakış açısıyla atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemi, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve israfın önlenmesi konularında farkındalık kazandırılması ile ayrıştırılan atıkların sonrasında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması anlatılıyor.

Eğitim sonrasında plastik azaltımına dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ile birlikte bez sırt çantası boyama etkinliği yapılıyor.