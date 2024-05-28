İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Esenyurt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle imzalanan protokol kapsamında lise öğrencilerinin katılımıyla "Türkiye’de Sağlıkçılar Yarışıyor" isimli yarışma düzenlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)’de gerçekleşen ve Türkiye’de bir ilk olan "Türkiye’de Sağlıkçılar Yarışıyor" başlığıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. Yarışma, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ve Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Emre Çoruh’un açılış konuşmasıyla başladı. Yarışmaya Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz ve Esenyurt İlçe Spor Müdürü Halil Hacı katılım sağladı.

(İGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Rıfat Mutuş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel Barut’un jüri üyeliğini yaptığı yarışmada lise öğrencileri müfredatlarına uygun olarak oluşturulmuş soruları yanıtladı.

İGÜ’den 9 öğrenciye burs imkânı

Türkiye genelinde 25 ilin katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından her ilde 1’inci olan okullar belirlendi. Başarı elde eden okullardan 3’er öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleşen "Türkiye’de Sağlıkçılar Yarışıyor" yarışmasına katılmaya hak kazandı. İlk 3’e giren okullardan gelen öğrencilere başarı sırasına göre İGÜ’de burslu okuma fırsatı verildi.

Yarışmada birincilik elde eden Bergama 70.Yıl Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 3 öğrenciye %100 burs verilirken iki okul ise çekişmeli geçen yarışmanın sonucunda ikinciliği paylaştı. Kocaeli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yarışmaya katılan ve berabere kalan 3’er öğrenciye Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan’ın kararıyla %75 burs hakkı verildi.

“Hayallerinizi projelendirmek için tüm desteği sağlıyoruz”

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında yabancı dilin önemini vurgulayarak, “İGÜ’de öğrencilerimizi, İngilizceyi anadilleri gibi öğrenmeleri için yurt dışında kurslara gönderiyoruz. TÜBİTAK onaylı 76 adet öğrenci projemiz var. Hayallerinizi projelendirmek için aydınlık geleceğimiz olan sizlere tüm desteği sağlıyoruz.” dedi.

Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Emre Çoruh gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türkiye genelinde 12. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmanın sağlık sektöründe nitelikli insan gücü yetiştirmek adına oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yarışmada finale kalan öğrenciler, ‘Uluslararasılaşma’ vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde akredite edilen programlara ilgi gösterdiklerini belirterek burs imkânından yararlanmak istediklerini dile getirdi.