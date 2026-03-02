İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 394 milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı.

Paylaşıma göre şüphelilerden 37’si tutuklanırken, 23’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; Aydın'da; sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü aldıkları ancak ödemesini yapmadıkları, Kocaeli'de; vatandaşlarımıza şiddet ve baskı ile mal varlıklarını devretmeye zorladıkları tespit edildi. Antalya ve Zonguldak'ta; internet siteleri üzerinden “yatırım” vaadiyle dolandırıcılık suçunu organize şekilde işledikleri belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli miktarlarda nakit para ve dokümana el konuldu. Paylaşımda şehirlerin güvenliği ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.